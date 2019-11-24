Полуостров нужен Москве не для того, чтобы там отдыхал народ

Россия рассматривает Крым как военную базу, которая якобы должна помочь стране расширить зону влияния в мире. В этом уверен начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак.

"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся – именно в Средиземном море",

– заявил Хомчак в интервью "Укринформа".

По словам начальника Генштаба Украины, Незалежная может вернуть Крым при одном условии. Он считает, что это возможно, если Запад поможет Киеву, а иностранные бизнесмены не будут ездить на полуостров.

Хомчак добавил, что Россия якобы пытается показать, что весь Черноморский бассейн – это внутренние воды страны. Однако этому не бывать, по его словам, ведь Турция, а также члены НАТО –Болгария и Румыния – не позволят России прибрать к рукам море.

Ранее в стане президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что составили стратегию по возвращению Крыма Украине.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м по результатам референдума. В Москве не раз отмечали, что вопрос принадлежности Крыма не актуален.