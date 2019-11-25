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Украинцы умоляют иностранца заменить Зеленского

Украинцы умоляют иностранца заменить Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев объявил договор о транзите газа своим абсолютным приоритетом
У президента Украины появился двойник

В Незалежной нашли альтернативу новоиспеченному главе государства Владимиру Зеленскому. На место президента они приглашают автомаляра из Узбекистана Умида Исабоева.

Его умоляют заменить Зеленского в "Квартале-95" из-за схожести с украинским лидером. Двойник стал известен благодаря программе "60 минут" еще в октябре. Сейчас же, как передает Telegram-канал Mash, представитель Средней Азии освоился в роли клона шестого президента Незалежной и получает одно за другим выгодные предложения. 

Недавно, например, признался Исабоев, ему позвонил бывший партнер Зеленского Евгений Кошевой. 

"Мы вас заберем. Давай присоединяйся к нам", – вспомнил Умид разговор с Кошевым, добавив. – Говорит, вместе будем работать... смешить народ".

Мужчина готов на такую авантюру. По его словам, он бы несомненно справился с данной ролью. Впрочем, даже сам Зеленский обещал его забрать к себе в команду. 

"Ты с нами будешь работать", – пообещал Владимир Александрович своему двойнику. 

Ксения АНДРЕЕВА

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