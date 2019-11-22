К коллегам по цеху и фанатам артистки подключились политики

Объявившую о своем возвращении на российскую сцену Софию Ротару, оказывается, никто не ждет. А ту публику, которая все-таки собирается ходить на ее концерты, призвали отказаться от этой затеи.

Лучшим ответом звездам-русофобам, по мнению главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, должны быть пустые кресла в зале. Она напомнил еще об одном критикане – Вахтанге Кикабидзе.

Многие представители шоубизнеса, отметил парламентарий, ругают Россию, однако зарабатывать деньги едут именно сюда.

"У Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине", – заключил Рязаский, передает РИА "Новости".

К теме активно подключились читатели агенства. Большинство из них поддержали сенатора (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Нее, совковый нафталин уже не актуален. На афишах сейчас другие люди, более достойные", "Таких артистов надо бить рублем. Пускай выступают если хотят. Но только бесплатно", "Всех кто прийдет на концерт, по окончанию такового загружать в вагоны и вывозить на строительство новой дороги Москва-Магадан-Певек", "А почему бы ей не дать концерт в ДНР И ЛНР?", – отреагировали россияне.

Ранее "Утро" уже писало о том, что коллеги и фанаты "хуторянки" в РФ отвернулись от артистки.