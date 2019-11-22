Народ с жаром обсуждает грядущие концерты "хуторянки"

Возвращение Софии Ротару на российскую сцену вызвало негодование не только у звезд культуры и шоу-бизнеса, но и у пользователей в Сети – некоторые считают, что в Россию приезжать ей не стоит. Артистке припомнили отказ от выступлений в стране после введения на Украине военного положения, а также обвинили в финансовой поддержке тех, кто воюет против ополченцев Донбасса.

"Пора уже отлучить бабулю от роскормушки! Нужно отвечать за свои действия!",

– написал в Twitter Геннадий Закревский. Его возмутили музыкально-политические метания Ротару и то, что певица собирается заработать денег в России. "У нее куча недвижимости в Москве, едет владения посмотреть, заодно и фонограммы дуракам покрутить", "Друзья, женщина хочет спеть, получить за это плату в виде денег и уехать. Кому надо придут, заплатят, послушают", – написали в комментариях к посту.

Пользователь Отто Фон Насморк‏ отметил: кто-то осуждает звезду, кто-то считает, что искусство должно быть вне политики, но нельзя забывать о том, что "Ротару перечисляла деньги на войну. Войну с русскими. За ваши деньги". "На каком основании Ротару может въехать в Россию, будучи спонсором терроризма?!", – удивляется Ivan Ivanov.



"Встречать надо Ротару плакатами с фотографиями погибших детей ЛДНР! Везде: и в аэропорту, и на вокзале, в гостинице, около концертных залов",

– цитирует "Царьград" пользователя Valery.

Ранее появилась информация о том, что Ротару даст несколько концертов в России. Это подтвердил сын артистки. Ведущая "Песни года" Ангелина Вовк заявила, что певице незачем сюда ехать. Актер Иван Охлобыстин считает, что гонорар от выступлений Ротару передаст на боеприпасы для "дальнейшего расстрела жителей Донбасса". Заступиться за звезду решил Юрий Лоза – он думает, что решение Ротару связано с оказываемым на нее политическим давлением.