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Российский актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин резко высказался о возможных концертах певицы Софии Ротару для российской публики.
"Ротару воистину олицетворение новой Украины – половину гонорара от вылизанных задниц зрителей в ненавистной ей России, честно передаст на боеприпасы в АТО для дальнейшего расстрела жителей Донбасса", -
написал Охлобыстин на своей страничке "ВКонтакте".
Артист также задался вопросом, кто организует концерты Ротару в России.
Ранее многолетняя ведущая "Песни года" Ангелина Вовк возмутилась тем, что Ротару собирается петь перед российскими зрителями.
Новость о том, что неувядающая "хуторянка" собирается дать несколько концертов, появилась несколько дней назад.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем