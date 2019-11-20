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Охлобыстин набросился на Ротару за концерты в России

"Гонорар передаст на боеприпасы": Охлобыстин набросился на Ротару
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Еще одна российская звезда выступила против возвращения "хуторянки"

Российский актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин резко высказался о возможных концертах певицы Софии Ротару для российской публики.

"Ротару воистину олицетворение новой Украины – половину гонорара от вылизанных задниц зрителей в ненавистной ей России, честно передаст на боеприпасы в АТО для дальнейшего расстрела жителей Донбасса", - 

написал Охлобыстин на своей страничке "ВКонтакте".

Артист также задался вопросом, кто организует концерты Ротару в России.

Ранее многолетняя ведущая "Песни года" Ангелина Вовк возмутилась тем, что Ротару собирается петь перед российскими зрителями.

Новость о том, что неувядающая "хуторянка" собирается дать несколько концертов, появилась несколько дней назад.

Валентина МАЙОРОВА

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