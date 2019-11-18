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София Ротару намерена приехать в Россию, чтобы дать несколько концертов. Этот факт некоторым россиянам не понравился. Они считают, что украинская певица приехала в страну, чтобы заработать.
Читатели "Утра" уверены, что Ротару нужно "гнать" из страны. Так как она не просто зарабатывает деньги на концертах, но и "оскорбляет народ".
"Пошла вон из России!", "Гнать лавандовыми вениками (...)", "Только в России можно страну и народ оскорблять, но и деньги на этом заработать. Ау, русские, где ваша гордость?", "Эстрадные певуны и спевачки уж очень сами политизированы", – высказались недовольные комментаторы.
В 2018 году София Ротару отказалась выступать в России, в этом году ситуация изменилась: выступления артистки появятся в эфире 1 и 2 января, также у знаменитости запланировал еще один концерт. Журналисты сообщили, что артистка может выступить и на корпоративах за несколько млн. рублей.
Ранее в социальных сетях появилось сексуальное видео с внучкой Софии Ротару.
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