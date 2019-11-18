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"Гнать лавандовыми вениками": захотевшую денег Ротару попросили из России

"Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Певица должна выступить на "Песне года 2019"

София Ротару намерена приехать в Россию, чтобы дать несколько концертов. Этот факт некоторым россиянам не понравился. Они считают, что украинская певица приехала в страну, чтобы заработать.

Читатели "Утра" уверены, что Ротару нужно "гнать" из страны. Так как она не просто зарабатывает деньги на концертах, но и "оскорбляет народ".

"Пошла вон из России!", "Гнать лавандовыми вениками (...)", "Только в России можно страну и народ оскорблять, но и деньги на этом заработать. Ау, русские, где ваша гордость?", "Эстрадные певуны и спевачки уж очень сами политизированы", – высказались недовольные комментаторы.

В 2018 году София Ротару отказалась выступать в России, в этом году ситуация изменилась: выступления артистки появятся в эфире 1 и 2 января, также у знаменитости запланировал еще один концерт. Журналисты сообщили, что артистка может выступить и на корпоративах за несколько млн. рублей.

Ранее в социальных сетях появилось сексуальное видео с внучкой Софии Ротару.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Да пошла ОНА ...далеко и Щироко
Пусть поют Русские американцы:Королева,Агутин,Леонтьев.Живут в штатах,а деньги с русских лохов выуживают.Да и Малинин наслаждаться жизнью немцев.А как же не забудем не простим???!Не круче русского лоха.Больше никто не заплатит.А София и на родине востребована.
Гость
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Добро пожаловать, София Михайловна! Очень многие россияне любят и ждут Вас!
Гость
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Не стоит ей приезжать, нужно быть последовательной в словах и действиях.
Гость
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О нас прекратят вытирать ноги когда мы сами себя будем уважат. Почему мы так часто идем на непонятные уступки?
Гость
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Пусть эта знаменитая фанерщица поет у себя.Нечего ей делать в России
Гость
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Ей вообще надо запретить въезд в страну!!!! Пусть зарабатывает в Украине... Надо быть совсем без совести, чтобы переться в Россию, после того, как наделала гадостей... Вон, вон , вон....Не нужна...
Гость
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эту старую <цензура> надо игнорировать не смотреть и не ходить
Гость
Ответить
Клоака с шариковыми это какляедия
Сергей
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Конечно, пошла вон. Конъюнктурщица.
Гость
Ответить
Да пошла ОНА ...далеко и Щироко
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