Корпоративы от трех миллионов: Ротару вернулась в Россию за деньгами

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Похоже, София Ротару решила смилостивиться над российскими поклонниками и заодно заработать. Как стало известно, певица появится на "Песне года", эфир которой покажут 1 и 2 января. Напомним, в 2018-м звезда отказалась выступать в России.
Кроме этого, запланировано участие Ротару в еще одном концерте. Готова София Михайловна спеть для российских фанатов и на корпоративов. Ценник – 50-60 тысяч долларов (3,1 – 3,8 миллиона рублей). Об этом пишет "Комсомольская правда".
Ранее разгневанные поклонники отвернулись от Ротару, узнав, что певица не хочет приезжать в Россию.
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