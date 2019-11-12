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София Евдокименко похвасталась идеальной фигурой. На видео красотка позирует в лифчике и обтягивающих лосинах, а после показывает, как ей удается поддерживать прекрасную форму.
Девушка на полу демонстрирует растяжку и выполняет несколько упражнений, сексуально выгибаясь перед камерой.
Внешний вид внучки Софии Ротару не оставляет поклонников равнодушными. В Инстаграм Софии Евдокименко они заваливают ее комплиментам и восхищаются красотой девушки. Не осталась в стороне и знаменитая бабушка – Ротару оставила под фото внучки несколько смайликов.
"Ты так замечательно выглядишь", "Какая же ты женственная", "Роскошная девушка, не отвести глаз от твоей красоты", "Красотка", "Прекрасный вид", – написали в аккаунте Софии Евдокименко.
Ранее другая родственница Софии Ротару снялась в сексуальном видео в чулках.
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