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"Глаз не отвести": внучка Ротару в лифчике показала растяжку

"Глаз не отвести": внучка Ротару в лифчике показала растяжку
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Родственница украинской певицы продемонстрировала стройное тело

София Евдокименко похвасталась идеальной фигурой. На видео красотка позирует в лифчике и обтягивающих лосинах, а после показывает, как ей удается поддерживать прекрасную форму.

Девушка на полу демонстрирует растяжку и выполняет несколько упражнений, сексуально выгибаясь перед камерой.

Внешний вид внучки Софии Ротару не оставляет поклонников равнодушными. В Инстаграм Софии Евдокименко они заваливают ее комплиментам и восхищаются красотой девушки. Не осталась в стороне и знаменитая бабушка – Ротару оставила под фото внучки несколько смайликов.

 

 

"Ты так замечательно выглядишь", "Какая же ты женственная", "Роскошная девушка, не отвести глаз от твоей красоты", "Красотка", "Прекрасный вид", – написали в аккаунте Софии Евдокименко.

Ранее другая родственница Софии Ротару снялась в сексуальном видео в чулках.

Дарья ПЕТРОВА

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