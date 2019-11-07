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"Сногсшибательная конфетка": внучка Ротару обнажила стройные ноги

София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Родственница украинской певицы прогулялась в мини

София Евдокименко сейчас находится в США, откуда делится новыми фотографиями. На последнем снимке внучка Софии Ротару позирует в мини-юбке, которая позволяет рассмотреть ее стройные ноги.

В Инстаграм подписчики Софии оценили ее модный образ и восхитились красотой девушки.

"Сказочная", "Отличный наряд", "Шикарный образ", "Какая красивая", "Вы такая красивая девушка", "Сногсшибательная конфетка!", "Как с обложки журнала. Потрясающая девушка и вид", "Красавица", – написали под снимком Евдокименко.

О внучке Софии Ротару известно не так уж и много. Еще подростком она занялась модельной карьерой, а после сосредоточилась на учебе и уехала в Лондон, чтобы изучать литературу и историю искусств.

Дарья ПЕТРОВА

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