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Растолстевшая Седокова взорвалась после унижений

Растолстевшая Седокова взорвалась после унижений
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду осмеяли за огромные ягодицы

Анна Седокова пожаловалась на критиков в Интернете, которые указали ей на лишний вес. Поклонники, посмотревшие видео, где экс-солистка "ВИА Гры" поет в обтягивающих лосинах, решили, что ягодицы звезды слишком большие, на что и указали ей в комментариях.

Знаменитость не стала терпеть унижения от зрителей и обратилась к ним в Инстаграм. Она признала, что у нее есть лишний вес, но она принимает себя такой, какая она есть.

"Читаю комментарии, там какая-то женщина пишет: "Аня, срочно худеть". Ну вот зачем такое писать, не понимаю. Я такая, как есть, я толстая. Но ведь это мой путь. <…> Ну зачем вы такие жестокие",

– обратилась Анна к поклонникам.

Негативные комментарии в Инстаграм действительно были. Но после такого обращения певицы в ее аккаунте начали появляться сообщения в поддержку звезды. Поклонники уверены, что Седокова обладает сексуальной фигурой, а мужчины наверняка сходят с ума от ее форм.

"Срочно худеть, 5-ая точка огромная", "Толстовата", "По-моему, у вас попа очень даже секс! Идеальная фигурка", "Музыканты сзади – самые счастливые мужчины", "Не обращайте внимания на злобных людей. Вас многие ценят как певицу", "Роскошная фигура, просто завидуют", – оценили тело звезды в социальных сетях.

Ранее Ольга Серябкина засветила интимное место крупным планом. 

Дарья ПЕТРОВА
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