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Седокова слила интимное видео с молодым любовником

Седокова слила интимное видео с молодым любовником
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица публично призналась в любви спортсмену

Анна Седокова перестала скрывать свои отношения с баскетболистом Янисом Тимма, который на 9 лет моложе ее. Пара проводит все свободное время вместе, выкладывает совместные фото в Инстаграм и уже дала первое интервью.

На этот раз экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала интимное видео со своим избранником, которое было сделано в студии. В ролике видно, что знаменитость сидит на коленях у спортсмена, пока он ее обнимает и целует.

Позже пара уединилась в машине, где обнималась полулежа.

"Ты человек, который сделал меня лучше. Ты – мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин",

– написала Седокова в Инстаграм.

Янис Тимма на трогательное послание ответил смайликами в виде сердечек.

Поклонники Анны совсем не осуждают ее за связь со спортсменом, который, по слухам, все еще женат. В комментариях артистке пожелали счастья, однако они боятся, что любовь Седоковой быстро пройдет.

"Безумно рада за Вас", "Вы пишите это про каждого нового мужика, уж очень Вы влюбчивая", "Какая красивая пара", "Будьте счастливы наконец-то", "Прям светитесь от счастья", "Будьте счастливы и берегите друг друга", "У вас каждые полгода новая любовь", – прокомментировали совместный снимок знаменитостей (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Настя Каменских засветила мохнатого паука после секс-видео. 

Дарья ПЕТРОВА
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