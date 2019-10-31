Звезда показала, как проводит время дома

Анна Седокова поделилась с подписчиками подробностями своего рабочего дня, который она проводит дома. Артистка сняла видео, лежа на диване.

"Я сейчас сама себе завидую. Сегодня я работаю, но работаю вот так вот", – говорит Седокова и снимает свою еду – сосиску, яйца и овощи.

Ранее Седокова радовала поклонников более горячими снимками и роликами. Сначала знаменитость показала тело в микрокупальнике, затем представила подписчикам своего нового избранника. Им оказался молодой баскетболист Янис Тимма.

Похоже, что отношения между звездами эстрады и спорта уже довольно близкие – мужчина не постеснялась схватить Седокову за грудь прямо в лифте.