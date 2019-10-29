Звезда считает, что все мужчины мира принадлежат ей

Юлия Барановская прокомментировала многочисленные слухи о своей личной жизни. В разное время ей приписывали романы с женатыми Максимом Галкиным, Александром Гордоном, а также с Александром Васильевым.

Телеведущая призналась, что не против новостей о своих связях с мужчинами, но только если у них нет семьи. На вопрос о предполагаемых беременностях Барановская ответила, что не может носить ребенка по нескольку лет.

"Меня это не трогает, пока это неженатый Киря (Кирилл Туриченко). Когда же касается людей, у которых есть семья и дети, вот тогда это за гранью. Когда это касается Галкина, Гордона или Васильева. От последнего я вообще два года уже беременна",

– цитирует Барановскую Teleprogramma.pro.

Барановская над сплетнями о своей личной жизни даже смеется и сравнивает себя с тарантулом – все мужчины мира якобы принадлежат ей.

О романе Барановской и певца Кирилла Туриченко заговорили после видео с вечеринки, где влюбленные страстно целовались.