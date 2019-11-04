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Серябкина засветила интимное место крупным планом

Серябкина засветила интимное место крупным планом
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Между ног знаменитости залез фотограф

Ольга Серябкина порадовала поклонников новым пикантным снимком. На фото звезда позирует в коротком топе, перчатках и прозрачных колготках, которые позволяют рассмотреть ее белье. Фотограф снимал экс-солистку "Серебра" снизу, поэтому ее интимное место оказалось на виду у всех.

Под снимком Серябкина обратилась к подписчикам в Инстаграм в необычным вопросом. Она поинтересовалась, что бы они вяли с собой на сутки в пустую комнату. Часть комментаторов ответили, что мечтали бы провести время наедине с Серябкиной.

"Я бы взял тебя", "Блаженство", "Провести бы с тобой день", "Ты так прекрасна, что не передать словами", "Мне нужна только ты", "Я бы выбрал тебя, потому что ты лучшая девушка на свете", "Только тебя, Оленька", – написали пользователи в Инстаграм красотки.

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

Ранее Ольга Серябкина вновь оказался в центре скандала. В интервью с Ксенией Собчак опять всплыла тема ее взаимоотношений с Фадеевым. Знаменитость призналась, что продюсер в каком-то смысле заменил ей отца, а она неплохо ладит с его женой.

Поверить в это могут не все. Блогер Лена Миро считает, что жена Фадеева знает о его романах и даже рада тому, что муж проводит время с другими девушками, пока она тратит его деньги.

Дарья ПЕТРОВА
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