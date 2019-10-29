Экс-солистка группы "Серебро" оголилась перед фотографом

Ольга Серябкина показала свой вариант образа на Хеллоун. На снимке артистка позирует в лифчике и пушистой обтягивающей юбке с прозрачными вставками. Сквозь них можно рассмотреть интимные части тела артистки.

Если наряд и фигура Серябкиной подписчикам понравились, то яркий макияж, по мнению комментаторов, ее уродует.

"Такая пушистая", "Как белерина", "Ты сочная, аппетитная и горячая", "Крутые снимки", "Само очарование", "Буфера огонь, а с лицом намудрили", "Показала попку", "Что-то здесь страшненькая какая-то", – написали под снимком знаменитости в социальных сетях.

Ранее в Сети обсуждались слухи романе Ольги Серябкиной с Максим Фадеевым. Девшука категорически отрицает и говорит, что продюсер в каком-то смысле заменил ей отца, а она неплохо ладит с его супругой.

Поверить в это могут не все. Блогер Лена Миро считает, что жена Фадеева знает об изменах и даже рада тому, что муж проводит время с другими девушками, пока она тратит его деньги.