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Асмус осталась без работы после скандала с эротическим видео

Асмус осталась без работы после скандала с эротическим видео
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Звезда сериала "Интерны" откровенно рассказала о последствиях травли в Интернете

Кристина Асмус намерена отказаться от съемок в новом фильме, где ей предстояло появиться перед камерой в нижнем белье. Такое решение знаменитость приняла после скандала с эротической сценой в фильме "Текст".

Очень правдоподобную постельную сцену пользователи приняли за настоящий секс между актерами. После на странице Кристины Асмус и ее мужа Гарика Харламова начали появляться сотни сообщений от недоброжелателей, в социальных сетях звезду начали травить.

Теперь актриса подумывает отказаться от любых пикантных сцен в новом фильме. Если режиссер не поддержит Асмус, она останется без работы и должна будет заплатить большую неустойку.

"Я подумываю от этих съемок отказаться. Хотя сценарий очень крутой. Съемок у меня сейчас не так много, но это для меня большой моральный выбор. Мне сложно, конечно, подписан договор, у меня есть обязательства перед студией. Это кидалово с моей стороны очень большое",

рассказала актриса в шоу "Морозова ХЗ Шоу".

Асмус, которая, по ее словам, в жизни стесняется своего тела и носит максимально закрытую одежду, во время интервью заплакала, добавив: "меня зацепила не реакция на фильм, а восприятие меня".

Ранее "Утро" публиковало пикантное видео с Кристиной Асмус со съемок. 

Дарья ПЕТРОВА

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