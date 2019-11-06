Ольга Бухарова откровенно рассказала о своем состоянии

Дочь Ларисы Гузеевой поделилась пугающими подробностями о своем здоровье. В социальных сетях девушка написала о "возвращении опухоли". По словам Ольги, вскоре ей может потребоваться операция, которая станет для нее второй.

Никаких подробностей дочь ведущей "Давай поженимся" не раскрывает, также неизвестно, доброкачественная ли у нее опухоль.

"Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья…" – написала Ольга под фото, похоже, сделанным в больнице.

Также она сообщила, что, если операция все-таки понадобится, она набьет себе татуировку на ягодицах.

Как сообщает "7 дней", первую операцию Ольге Бухаровой провели в 2018 году. Ведущая болезнь своей дочери не комментирует.

Ранее Лариса Гузеева показала фото окровавленной дочери.