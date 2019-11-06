Ведущую "Давай поженимся" осудили за странное поведение

Лариса Гузеева и Роза Сябитова очень заинтересовались новыми гостями своей передачи. Женщины начали расхваливать иностранца, пришедшего искать невесту, и его родственников. Узнав, что у отца героя нет жены, Сябитова начала буквально нападать на него, предлагая рассмотреть свою кандидатуру.

Сваха прямо в студии гладила себя по груди и говорила о своем материалом положении.

"У меня все хорошо с приданым", – начала рекламировать себя Сябитова.

Зрители, посмотревшие выпуск, начали осуждать ведущую "Давай поженимся" – они считают, что телезвезда предлагает себя всем. Пользователи социальных сетей также сообщили Сябитовой, что мужчина является известным чешским саксофонистом, а дома его ждет жена и любовница.

"Ну нас Роза удивляет, как богат жених придет, то себя всем предлагает!", "Роза, конечно, не нормально нападает", "Роза насмешила", "Как четко Лора выделила жизненную позицию Розы", "Противная сваха", "Роза, опять Вы меня повеселили! По секрету скажу: этот пожилой мужчина-известный чешский саксофонист, живет с молоденькой любовницей-художницей, несмотря на то, что он женат!" – написали комментаторы под постом.

Ранее Лариса Гузеева показала фото с окровавленной дочерью.