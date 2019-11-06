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Юлия Барановская стала судьей на одном из детских творческих конкурсов. На мероприятии артистка появилась в свободном черном наряде, который скрыл ее фигуру. Все это на фоне непрекращающихся слухов о беременности телеведущей.
Свою личную жизнь ведущая программы "Мужское и женское" предпочитает не афишировать. В разное время ее "сводили" с Максим Галкиным, Александром Гордоном и Александром Васильевым. От последнего, как шутит знаменитость, она беременна уже два года.
Сейчас знаменитость, возможно, встречается с солистом группы "Иванушки" Кириллом Туриченко. Барановскую и артиста застали целующимися на одной из вечеринок. Поэтому, если артистка действительно находится в положении, то он может быть отцом ребенка.
Напомним, у Юлии Барановской уже есть трое детей от Андрея Аршавина. Младшего сына звезда родила в Лондоне, когда уже рассталась с футболистом. О воссоединении со спортсменом Барановская не думает.
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