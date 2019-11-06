Экс-солистка "ВИА Гры" ответила сомневающимся в верности ее мужа

Вера Брежнева впервые за несколько дней поделилась с поклонниками новой фотографией, где рассказала, что в обычной жизни предпочитает спортивную одежду. Под безобидным постом о гардеробе комментаторы вновь напомнили певице о том, что Константин Меладзе якобы неравнодушен к Эрике Герцен. Брежнева едкие высказывания игнорировать не стала.

"Только вот Костик-то нашел себе новую секси герл) бумеранг дело такое. <…> Судя по портфолио братьев Меладзе, тут сложно не поверить", – написал один из пользователей (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Комментатор утверждает, что слухи о романе ходят давно, а совместные фото с продюсером певица удалила не просто так.

Брежнева, которая редко общается с подписчикам, не смогла закрыть глаза на подобное сообщение.

"Вы ж моя доброжелательная красавица!! Вот же счастье наконец-то для вас", – с сарказмом ответила Брежнева. После певица добавила, что именно комментаторам стоит задуматься о бумеранге.

Недавно в Интернете обсуждали возможные измены Константина Меладзе. По слухам, любовницей продюсера стала его подопечная Эрика Герцен. Однако скандал продолжения не получил – Брежнева на 100% доверяет своему супругу.