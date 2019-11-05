Звезда сериала "Интерны" покрутилась перед камерой в платье с глубоким вырезом

Кристина Асмус показала подписчикам кадры со съемок нашумевшего фильма "Текст", где она сыграла главную роль. В ролике, опубликованном в социальных сетях, актриса показывает большое декольте, трогает себя и всячески заигрывает с камерой.

Похоже, звезда не обращает внимания на недоброжелателей, которые практически затравили ее за постельную сцену в фильме "Текст". Зрители уверены, что между Кристиной и ее партнером был настоящий секс, так как в фильме все выглядит очень естественно.

Страдает от этого не только Асмус, но и ее муж юморист. В Инстаграм Гарика Харламова появляется множество комментариев, где ему указывают на "измену" жены.

Съемки скандальной сцены проходили на Мальдивах. Именно в этих, как говорят актеры, нечеловеческих условиях им пришлось играть три дня.

Ранее "Утро" рассказывало о нашумевших скандалах с участием Ксении Собчак.