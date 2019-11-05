Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Асмус показала эротичное видео после травли

Асмус показала эротичное видео после травли
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Интерны" покрутилась перед камерой в платье с глубоким вырезом

Кристина Асмус показала подписчикам кадры со съемок нашумевшего фильма "Текст", где она сыграла главную роль. В ролике, опубликованном в социальных сетях, актриса показывает большое декольте, трогает себя и всячески заигрывает с камерой.

Похоже, звезда не обращает внимания на недоброжелателей, которые практически затравили ее за постельную сцену в фильме "Текст". Зрители уверены, что между Кристиной и ее партнером был настоящий секс, так как в фильме все выглядит очень естественно.

 

 

Страдает от этого не только Асмус, но и ее муж юморист. В Инстаграм Гарика Харламова появляется множество комментариев, где ему указывают на "измену" жены.

Съемки скандальной сцены проходили на Мальдивах. Именно в этих, как говорят актеры, нечеловеческих условиях им пришлось играть три дня.

Ранее "Утро" рассказывало о нашумевших скандалах с участием Ксении Собчак. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей