Певицу засняли в пикантной позе

Родственница Софии Ротару, известная под именем Соня Кай, позировала перед фотографом в костюме кошечки. Для съемки племянница артистки присела на карточки в коротких шортах – на виду оказались ягодицы брюнетки.

"Вау, какая кошечка красивая", "Круто", "Ух, какая кошка", - прокомментировали фото в Инстаграм.

Соня Кай стала певицей вслед за знаменитой тетей. Девушка дает концерты на Украине и в последнее время все чаще оголяется в социальных сетях: на странице Сони в Инстаграм появляются снимки в трусах, купальниках и откровенных боди.

Недавно красотка пошла еще дальше и снялась для видео в боди и чулках – эти кадры войдут в новый клип восходящей звезды.