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Родственница Софии Ротару, известная под именем Соня Кай, позировала перед фотографом в костюме кошечки. Для съемки племянница артистки присела на карточки в коротких шортах – на виду оказались ягодицы брюнетки.
"Вау, какая кошечка красивая", "Круто", "Ух, какая кошка", - прокомментировали фото в Инстаграм.
Соня Кай стала певицей вслед за знаменитой тетей. Девушка дает концерты на Украине и в последнее время все чаще оголяется в социальных сетях: на странице Сони в Инстаграм появляются снимки в трусах, купальниках и откровенных боди.
Недавно красотка пошла еще дальше и снялась для видео в боди и чулках – эти кадры войдут в новый клип восходящей звезды.
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