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"С лицом проблемы": от переделанной Ротару отказался мужчина

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Изменившаяся внешность певицы разочаровала художника

Никас Сафронов за свою жизнь написал портреты многих знаменитостей, но изобразить Софию Ротару ему так и не удалось. Художник сомневается, что смог бы нарисовать певицу, ведь за ее переделанной внешностью сложно увидеть характер.

Сафронов отметил, что лучше оставаться "старым и морщинистым", а художник уберет все несовершенства в процессе работы. А рисовать человека, перенесшего пластические операции, очень сложно.

"С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в ее отеле. Но рисовать ее не смог бы – там с лицом большие проблемы. Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека",

цитирует художника издание "Дни.ру".

Художник рассказал, что мог бы нарисовать артистку по старой фотографии, но сделать это невозможно, так как Ротару "потеряла свою сущность".

Внешность 72-летней Софии Ротару вызывает зависть и восхищение у многих. В Интернете обсуждают ее особую диету и пластические операции, также есть версия, что уже несколько лет певица появляется на публике в специальной маске, которая делает ее моложе и привлекательнее. 

Дарья ПЕТРОВА
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