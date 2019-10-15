Изменившаяся внешность певицы разочаровала художника

Никас Сафронов за свою жизнь написал портреты многих знаменитостей, но изобразить Софию Ротару ему так и не удалось. Художник сомневается, что смог бы нарисовать певицу, ведь за ее переделанной внешностью сложно увидеть характер.

Сафронов отметил, что лучше оставаться "старым и морщинистым", а художник уберет все несовершенства в процессе работы. А рисовать человека, перенесшего пластические операции, очень сложно.

"С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в ее отеле. Но рисовать ее не смог бы – там с лицом большие проблемы. Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека",

– цитирует художника издание "Дни.ру".

Художник рассказал, что мог бы нарисовать артистку по старой фотографии, но сделать это невозможно, так как Ротару "потеряла свою сущность".

Внешность 72-летней Софии Ротару вызывает зависть и восхищение у многих. В Интернете обсуждают ее особую диету и пластические операции, также есть версия, что уже несколько лет певица появляется на публике в специальной маске, которая делает ее моложе и привлекательнее.