Племянницу Ротару сняли в нижнем белье

Бедра певицы свели подписчиков с ума

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная как Sonya Kay, поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.

На фотографии 28-летняя девушка позирует в белом топе и трусах у бассейна, приняв провокационную позу. Подписчики певицы бурно отреагировали, засыпав Софию комплиментами:

"Очень красивая", "Огонь", "Круто", "Хорошенькая", "Ваааау", "Только что увиденная и постигнутая мной идеальность этих бедер запечатлелась в сознании навсегда".

Отметим, что украинская певица нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями.