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Племянницу Ротару сняли в нижнем белье

Племянница Ротару вышла на улицу в трусах
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Бедра певицы свели подписчиков с ума

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная как Sonya Kay, поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.

На фотографии 28-летняя девушка позирует в белом топе и трусах у бассейна, приняв провокационную позу. Подписчики певицы бурно отреагировали, засыпав Софию комплиментами:

"Очень красивая", "Огонь", "Круто", "Хорошенькая", "Ваааау", "Только что увиденная и постигнутая мной идеальность этих бедер запечатлелась в сознании навсегда".

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Hey 😉😎 Photo: @sfk911 Style: @aisha_milevskaya Hair&makeup: @juliadzhulay #сонякей#sonyakay#music#singer#love#follow#dreams#special#moment#cool#beautiful#autumn#heat#sweet#good#vibes#cute#ukraine#kyiv#hot#sexy#sound#photo

Публикация от Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Отметим, что украинская певица нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями. 

Карина СИРАЗОВА
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