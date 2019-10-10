Племянницу Ротару сняли в нижнем белье

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Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная как Sonya Kay, поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.
На фотографии 28-летняя девушка позирует в белом топе и трусах у бассейна, приняв провокационную позу. Подписчики певицы бурно отреагировали, засыпав Софию комплиментами:
"Очень красивая", "Огонь", "Круто", "Хорошенькая", "Ваааау", "Только что увиденная и постигнутая мной идеальность этих бедер запечатлелась в сознании навсегда".
Отметим, что украинская певица нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями.
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