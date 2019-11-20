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Нечего ей здесь делать: Ротару взбесила ведущую "Песни года"

Нечего ей здесь делать: Ротару взбесила ведущую "Песни года"
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Решение знаменитой "хуторянки" выступать в России не понравилось не только публике

Новость о том, что София Ротару даст в нашей стране несколько концертов, горячо обсуждают до сих пор. Не осталась в стороне и многолетняя ведущая "Песни года" – ее это возмутило.

Если человек "так плохо относится к России", ему незачем сюда ехать, даже за деньгами, заявила Ангелина Вовк. И добавила, что на месте украинской певицы не стала бы так зарабатывать, "как бы ни были нужны деньги". По ее словам, артист, который вне политики, не должен поддерживать "армию, которая воюет с нашей страной", цитирует "Царьград"

"Должна быть и совесть", – отметила ведущая "Песни года". Она не пойдет на концерт Ротару, несмотря на то что "очень любила в советское время" эту певицу, и не станет ей хлопать. "У человека должна быть жизненная позиция – честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену... скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", – подчеркнула Ангелина Вовк.

Недавно Софию Ротару разнесли за желание снова выступать в России. Певица решила участвовать "Песне года" и дать еще несколько концертов за большие гонорары. Ранее "хуторянку" отказавшуюся приезжать в Россию, грубо обругали. Она покинула Украину.

Фоторепортаж
Ротару сильно изменилась после болезни
София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/ София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
София Ротару. Станислав Красильников/ТАСС София Ротару. Вячеслав Прокофьев/ТАСС София Ротару. Фото: ITAR-TASS
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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По ее словам, артист, который вне политики, не должен поддерживать "армию, которая воюет с нашей страной", цитирует "Царьград". 

Как так?! Вас же там нет?! Или есть?
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