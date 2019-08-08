"Бабло важнее патриотизма": Ротару затравили за приезд в Россию

Артистка готовится к концерту в Сочи, а ее ругают

София Ротару снова будет выступать в России. Новость об этом разозлила многих интернет-пользователей.

Припомнив, как долго знаменитость не давала больших концертов в нашей стране, они не сдержали эмоций.

"А зачем? Все... хватит...", "Да не надо уже! Пусть украицам поет. Мы переживем", "АТО нечем кормить стало?", "Деньги кончились?", "Не от большой тоски по России, как пить дать", "Что.опять нужно этой... внести деньги на поддержку бендеровцев? Старые накопления закончились?", "О как старушке денежка нужна...", "Мечется туда-сюда, а бабло-то оказывается важнее патриотизма!", "Всю жизнь пела и поясала в России, а теперь плохая Россия стала для нее" "Что поиздержалась, пенсионерка, да ...(зачем) она тут нужна", "Бойкот ей! Она спонсировала АТО! Бабки закончились вот и погнала у узурпатора заратывать!",

– возмущались недовольные. Некоторые позлословили о возрасте артистки и намекнули на закат ее карьеры: "Не уверен в правильности решения бабушки советской эстрады! Необходимо поберечь здоровье 72-летней дамы...", "Песок, наверное, сыпется вовсю", "Доживает свои дни Михайловна", "Старушке пора на пенсию. Все ровесницы уже вяжут давно. А эта хочет чтобы со сцены вперед ногами".

София Ротару прибудет на музыкальный фестиваль, который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа, по приглашению композитора Игоря Крутого, передает "КП" слова директора артистки. После участия в "Новой волне" примет участие в "Дискотеке 80-х" в Ростове и Краснодаре. Также "запланированы несколько кассовых концертов", рассказал Сергей Лавров.

О том, что в августе знаменитая "хуторянка" приедет в Россию, стало известно два месяца назад. Организаторы уверены, что украинская артистка станет главной звездой открытия фестиваля в Сочи.