Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Ротару нашли проблемы с деньгами

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Артистке придется забыть об излишествах

Софии Ротару, еще недавно отказавшейся выступать на российской сцене, придется учиться экономить. О том, что происходит в жизни артистки рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова

Вынужденное прощание с Россией, продиктованное непростой политической обстановкой, заставит звезду пересмотреть свой бюджет.

"Софии Ротару нищета и бедность, конечно, не грозят. Речь идет об излишествах. Вот с этим придется попрощаться и затянуть пояс потуже, – говорит Марианна, – Если раньше София Михайловна могла позволить себе все что угодно, то сейчас уже явно не те времена. Сейчас в 70 лет придется перейти на более умеренный образ жизни".

По словам таролога, переживать за артистку не стоит. "Естественно у ее семьи есть бизнес и даже не один. Он движется по разному, что-то приносит хорошую прибыль, а что то нет. Но деньги в семье есть. Она живет достатке и богатстве, есть красную икру, но все же немного сократила расходы", – отметила она в разговоре с "Yтро. ру".

Кроме того, Абравитова уверена, что в скором времени Ротару вернется в российский шоу-бизнес. 

"Жизнь у нее долгая, да и времена будут еще меняться. Не только здесь ее любят, но и она любит Россию. София Ротару  совсем скоро опять будет сиять на нашей сцене", – заключила она. 

Прошлый 2018 год стал для Софии Ротару знаковым. Сначала она попала в больницу, ее увезли на скорой прямо с концерта, а после она под давлением украинской общественности отказалась выступать в России.  

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей