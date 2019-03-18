У Ротару нашли проблемы с деньгами

Артистке придется забыть об излишествах

Софии Ротару, еще недавно отказавшейся выступать на российской сцене, придется учиться экономить. О том, что происходит в жизни артистки рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Вынужденное прощание с Россией, продиктованное непростой политической обстановкой, заставит звезду пересмотреть свой бюджет.

"Софии Ротару нищета и бедность, конечно, не грозят. Речь идет об излишествах. Вот с этим придется попрощаться и затянуть пояс потуже, – говорит Марианна, – Если раньше София Михайловна могла позволить себе все что угодно, то сейчас уже явно не те времена. Сейчас в 70 лет придется перейти на более умеренный образ жизни".

По словам таролога, переживать за артистку не стоит. "Естественно у ее семьи есть бизнес и даже не один. Он движется по разному, что-то приносит хорошую прибыль, а что то нет. Но деньги в семье есть. Она живет достатке и богатстве, есть красную икру, но все же немного сократила расходы", – отметила она в разговоре с "Yтро. ру".

Кроме того, Абравитова уверена, что в скором времени Ротару вернется в российский шоу-бизнес.

"Жизнь у нее долгая, да и времена будут еще меняться. Не только здесь ее любят, но и она любит Россию. София Ротару совсем скоро опять будет сиять на нашей сцене", – заключила она.

Прошлый 2018 год стал для Софии Ротару знаковым. Сначала она попала в больницу, ее увезли на скорой прямо с концерта, а после она под давлением украинской общественности отказалась выступать в России.