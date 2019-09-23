Известная певица наслаждается жизнью в Европе и, по мнению фанатов, выглядит великолепно

София Ротару уехала из Незалежной. Она поделилась в соцсети фото из небольшого итальянского городка. Поклонники восхищены видом знаменитой "хуторянки", которой в конце лета исполнилось 72 года.

На снимках исполнительница позирует в разных местах и любуется красивыми видами. "Воскресенье в Портофино", – коротко сообщила она, где именно провела время.

Подписчики засыпали певицу самыми лестными комплиментами:

"На Вас посмотришь, аж хочется жить", "Вы номер 1", "Самая красивая во всей Вселенной", "Милая", "Вы супер", "Красавица наша! Очень Вас любим! И очень Вас не хватает на просторах Украины! Вы так молоды и прекрасны!", "Чрезвычайно хороша!", Вы просто великолепны!!!! Ослепительно выглядите, украшаете собой этот город", "Просто невероятная".

Ранее в Сети бурно и не впервые, обсуждали внешность Софии Ротару и отметили, что она хороша в любом виде, даже без макияжа. Недавно после большого перерыва звезда выступила в России. На закрытии фестиваля "Новая волна" в Сочи артистка, прибывшая по приглашению композитора и продюсера Игоря Крутого, появилась как специальный гость, исполнила три песни и выходила со сцены под нескончаемые аплодисменты зрителей.