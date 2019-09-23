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"Аж хочется жить": Ротару покинула Украину

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица наслаждается жизнью в Европе и, по мнению фанатов, выглядит великолепно

София Ротару уехала из Незалежной. Она поделилась в соцсети фото из небольшого итальянского городка. Поклонники восхищены видом знаменитой "хуторянки", которой в конце лета исполнилось 72 года.

На снимках исполнительница позирует в разных местах и любуется красивыми видами. "Воскресенье в Портофино", – коротко сообщила она, где именно провела время.

Подписчики засыпали певицу самыми лестными комплиментами:

"На Вас посмотришь, аж хочется жить", "Вы номер 1", "Самая красивая во всей Вселенной", "Милая", "Вы супер", "Красавица наша! Очень Вас любим! И очень Вас не хватает на просторах Украины! Вы так молоды и прекрасны!",  "Чрезвычайно хороша!", Вы просто великолепны!!!! Ослепительно выглядите, украшаете собой этот город", "Просто невероятная". 

Ранее в Сети бурно и не впервые, обсуждали внешность Софии Ротару и отметили, что она хороша в любом виде, даже без макияжа. Недавно после большого перерыва звезда выступила в России. На закрытии фестиваля "Новая волна" в Сочи артистка, прибывшая по приглашению композитора и продюсера Игоря Крутого, появилась как специальный гость, исполнила три песни и выходила со сцены под нескончаемые аплодисменты зрителей.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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