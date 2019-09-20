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Как выглядит Ротару без макияжа

Как выглядит Ротару без макияжа
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая певица не стесняется показаться в натуральном виде

Внешность Софии Ротару постоянно вызывает интерес у многочисленных поклонников. Они пристально разглядывают каждое ее фото, не пропуская ни малейшей детали.

На одном звезда позирует без макияжа. Не все поклонники узнали ее, многие подумали, что это девушка – так были удивлены свежим видом артистки. Известная "хуторянка" снялась с молодыми фанатками. На кадре она показана в очках, без грима и укладки.

Подписчики страницы в Instagram, куда попало фото заинтересовались и восхитились: 

"Кто это?", "Какие класные девчули!", "Красавица", "Вау".

То, что на снимке София Михайловна, не вызывает сомнений, тем более что фанаты ее узнали, как и единственный сын. Руслан Евдокименко оставил под кадром "лайк".

Ранее артистку заметили без очков и были разочарованы, подозревая, что она больна. 

Без при крас, но свежей и молодой ее и на другом фото. "До чего же хороша", "Как? Как? Как? Как Вы умудряетесь сохранять вечную молодость и красоту души и тела все эти годы? Дай бог каждой женщине выглядеть также красиво с годами. И чем старше – тем красивее", – хвалили певицу.

Всего месяц назад Ротару исполнилось 72 года. Несмотря на солидный возраст, звезда выглядит прекрасно, ведь знает секрет "вечной молодости" – внутренняя гармония и глубокий сон.

Кроме того, артистка пользуется услугами косметологов: два раза в год она бывает в одной из заграничных клиник и проходит там разные процедуры. А также пьет витамины, питается по специально составленному меню и худеет.

Поэтому ей не страшно показаться в любом виде – с макияжем, и без него – и наряде. Она может себе позволить сняться и в прозрачном платье, и в молодежном прикиде. А поклонникам остается только гадать, в чем тайна ее неувядающей привлекательности...

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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