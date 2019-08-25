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"Худеет": раскрыта правда об онкологии Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники артистки забили тревогу из-за страшного известия

В Сети бурно обсуждают состояние Софии Ротару

Звезда лечится в Крыму от онкологии – слухи об этом всерьез обеспокоили публику. Ранее один из местных жителей, который якобы живет рядом с певицей, рассказал в соцсетях, что она находится на даче в Ялте, где приходит в себя после процедур.

Между тем представитель Ротару в беседе с журналистами решил раскрыть правду о ее здоровье. Концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров  рассказал, что рака у артистки нет, а в Крым она в этом году не приезжала вовсе. Напомним, в Ялте у нее есть отель "Вилла София", где она давно не появлялась.

"Ротару живет по-прежнему в Киеве. И если у нее есть какие-то медицинские процедуры, не связанные с выдуманным раком, то София Михайловна проходит их не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта",

сообщил он "Комсомольской правде".

Немецкие врачи полностью обследуют Ротару, когда возникает необходимость. Лавров также раскрыл секрет молодости звезды. По его словам, 72-летняя артистка каждый год отправляется в одну из итальянских клиник. Там она под надзором специалистов проходит детокс-терапию, пьет витамины, питается по специально составленному меню и худеет.

Ранее СМИ писали о молодом возлюбленном Ротару.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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