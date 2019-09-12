Партнер Ротару заболел раком

Известному в СССР певцу поставили страшный диагноз

Карел Готт, который когда-то выступал с Софией Ротару, тяжело болен – врачи обнаружили у него рак крови. Артист сам расказал об этом и добавил, что начинает лечиться в одной из больниц Праги.

Он хочет "со своей болезнью разобраться с коллективом медиков, со своей женой и своими близкими". И в ответ на многие поступающие ему вопросы сообщил: "Примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию", цитирует РИА "Новости".

Ранее у популярного чешского исполнителя нашли опухоль лимфатических узлов. В ноябре 2015 г, его госпитализировали в одну из пражских больниц с воспалением верхних дыхательных путей, чтобы обезопасить от возможных осложнений.

Лечение длилось год. После этого артист не раз хотел вернуться на эстраду и дал несколько небольших концертов с другими чешскими певцами. В июле Готту исполнилось 80 лет, но юбилейное выступление, как и до этого другие, было отменено из-за плохого состояния исполнителя.

Карел Готт – один из самых популярных на родине и в других странах граждан Чехии. В мире продано 30 с лишним миллионов копий его дисков.

С середины 1960-х гг. он десятки раз гастролировал в СССР, а позже – в России, где у певца много поклонников. Последние концерты Готта в Москве и других городах нашей страны проходили в середине 2000-х годов.

Карел Готт выступал в дуэте с известной артисткой Софией Ротару. Они душевно исполняли песню "Отчий дом". Зрители громко аплодировали.

Также он пел на русском языке с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Его песни звучат визвестном фильме-сказке "Три орешка для Золушки".