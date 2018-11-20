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Поп-короля срочно увезли в больницу

Карел Готт. Фото: www.globallookpress.com
У известного артиста обнаружили онкологию

До этого Карелу Готту уже сделали несколько операций. Также у него диагностировали нарушение сердечного ритма. А теперь он госпитализирован в одну из больниц Праги с воспалением верхних дыхательных путей, сообщила его продюсер.

"Медики приняли данное решение, стремясь обезопасить его от возможных осложнений, если лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Маэстро вынужден был отменить запланированное выступление в своем родном городе Пльзень (Западная Чехия)", – рассказала ТАСС Анета Штолцова.

Пока не известно, как оценивается состояние знаменитого пациента. Однако всю необходимую помощь врачи ему оказали.

В Чехии выросло число больных гриппом, а вирус может подкосить здоровье Карела Готта. Доктора старались уберечь артиста и поместили его в карантин. 

Карел Готт, которого не раз называли королем чешской поп-музыки, родился в 1939 г. в городе Пльзень. В Чехословакии, Польше, ГДР, СССР и других странах не раз выходили пластинки с его песнями, которых он записал не менее 200. Десятки раз Готта награждали высшим для его родины титулом "золотого соловья". 

Полина ДОРОЖКИНА
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