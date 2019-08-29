Знаменитая "хуторянка", "помолодевшая и отдохнувшая", спела в Сочи

София Ротару все-таки прибыла в Россию. Она вышла на сцену в третий конкурсный день на "Новой волне". Публика тепло принимала артистку, что было ей приятно..

В Сочи артистка привезла новую песню "Вечные небеса". Репетиций не проводила, с нею к зрителяма вышел только балет, сообщают "Дни.ру".



Видео выступления певицы размещены в Сети. Под одним роликом записано: "София Ротару снова выступает в России. Только что она появилась на "Дне премьер" на "Новой волне"! Ждем в Москве?".

Подписчики страницы отреагировали на новость по-разному. Одни радовались, другие возмущались:

"Россия, думаю, все одно ее любит. Политика тут ни при чем", "Ура!! Ждем", "Одолжение сделала, появилась", "Деньги, видимо, закончились на родине ее", "А где еще эта бабушка сможет заработать денежек? Время ее прошло, а характер – 9 месяцев Россия была не нужна, с какими глазами ехать сюда...", "Это которая деньги на бомбочки Донбассу посылала?", "Не ждем, пусть выступает у себя на родине"

Под другим видео сказано, что "приехала София Ротару... которая уже больше полугода не давала концертов в России... выглядит помолодевшей и отдохнувшей". И это сообщение пользователи не обошли вниманием, но мнения также разошлись.

"У Ротару проблемы с финансами?", "Во-во, деньги закончились", "Ротару сидела в нафталине все это время, видимо", "И кому интересна Ротару?! Двуличная", "Боялась прежнюю власть, а теперь смелая типа", "Ротару пела под откровенную фанеру (( это печалька)", "Ротару – это Ротару, и она шикарна ... Красотка волшебная", "Она вообще не стареет", Вечная... несколько поколений сменилось, а она все такая же", "Богиня просто", "Сонечка прелесть", "Ротару королева".

Ротару отказывалась от выступлений в России целых девять месяцев. И вот, по личной просьбе композитора и продюсера "Новой волны" Игоря Крутого София Михайловна решила вернуться в нашу страну. После выступления она призналась: "Я очень волновалась, честно".

Игорь Крутой буквально спас "хуторянку" от забвения в России. Он помог ей сохранить лицо, заявил РИА ФАН блогер Вадим Манукян. Маэстро смог уговорить звезду, и София Михайловна приняла его предложение, передает "Царьград".

Ранее стало известно, что София Ротару должна была петь на фестивале "Новая волна" 24 августа, но в назначенный день она не приехала, что разочаровало поклонников, с нетерпением ожидавших встречи. А в то время как певица готовилась к концерту в Сочи, ее ругали.

В Сочи артистка действительно выглядела на все сто. Была элегантно одета: черный пиджак поверх длинного изумрудного платья, отмечает сайт "Комсомольская правда". Свежа и привлекательна, впрочем, как всегда. Над секретом ее молодости и неувядающей красоты давно ломают головы поклонники.