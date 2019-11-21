Артистку оправдали после жесткой критики

София Ротару, ранее отказывающаяся от гастролей, намерена выступить в России. Это вызвало шквал негатива в адрес знаменитости в Интернете. Заступиться за звезду решил Юрий Лоза.

Музыкант считает, что противоречивые действия украинской звезды вполне объяснимы и связаны с политическим давлением на нее. Чтобы выступать на родине, ей надо показать негативное отношение в адрес России, уверен Лоза.

"Сейчас вся Украина живет на ненависти к России. То есть основное условие их существования там. <…> На Украине можно сделать приятное зрителям одним-единственным способом: сказать, что вы ненавидите Россию",

– цитирует слова музыканта "Царьград".

Теперь, как считает Лоза, София Ротару появится на нескольких российских передачах, где будет признаваться в любви к России. Также музыкант прокомментировал информацию о том, что певица поддерживает конфликт на востоке Украины. Лоза уверен, что Софии Ротару просто приходится это делать.

"Если она этого не делает, к ней могут прийти и настучать по голове. Кому это надо?", – добавил музыкант.

Ранее "Утро" рассказало о свадьбе в семье Софии Ротару.