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"Живет на ненависти к России": поведению Ротару нашлось объяснение

"Живет на ненависти к России": поведению Ротару нашлось объяснение
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Артистку оправдали после жесткой критики

София Ротару, ранее отказывающаяся от гастролей, намерена выступить в России. Это вызвало шквал негатива в адрес знаменитости в Интернете. Заступиться за звезду решил Юрий Лоза.

Музыкант считает, что противоречивые действия украинской звезды вполне объяснимы и связаны с политическим давлением на нее. Чтобы выступать на родине, ей надо показать негативное отношение в адрес России, уверен Лоза.

"Сейчас вся Украина живет на ненависти к России. То есть основное условие их существования там. <…> На Украине можно сделать приятное зрителям одним-единственным способом: сказать, что вы ненавидите Россию",

– цитирует слова музыканта "Царьград".

Теперь, как считает Лоза, София Ротару появится на нескольких российских передачах, где будет признаваться в любви к России. Также музыкант прокомментировал информацию о том, что певица поддерживает конфликт на востоке Украины. Лоза уверен, что Софии Ротару просто приходится это делать.

"Если она этого не делает, к ней могут прийти и настучать по голове. Кому это надо?", – добавил музыкант.

Ранее "Утро" рассказало о свадьбе в семье Софии Ротару. 

Дарья ПЕТРОВА

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