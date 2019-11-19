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Родственница артистки, известная под псевдонимом Соня Кей выходит замуж. О радостном событии девушка сообщила через Инстаграм, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце. На снимке певицу обнимает ее жених, рассмотреть лицо которого не удается.
О своем избраннике племянница Софии Ротару говорит мало. Известно, что он далек от шоу-бизнеса, а вместе со звездой встречается всего 5 месяцев. Свадьбу влюбленные планирует сыграть в июне 2020 года.
"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Все было очень по-домашнему, сентиментально", – рассказала девушка в эфире "Сніданку з 1+1".
Соня Кай стала певицей вслед за знаменитой тетей. Девушка дает концерты на Украине и в последнее время все чаще оголяется в социальных сетях: на странице Сони в Инстаграм появляются снимки в трусах, купальниках и откровенных боди.
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