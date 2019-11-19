У жены Константина Меладзе задрался наряд на концерте

Вера Брежнева появилась на сцене в Петрозаводске в серебристом лифчике и короткой юбке из перьев. Во время исполнения одной из песен певица начала сексуально извиваться – в результате из-за активных движений и вентилятора у всех на виду оказалось нижнее белье знаменитости.

Видео со своего концерта Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм, добавив, что "у нее были мурашки по коже", а зрители не хотели отпускать ее со сцены. В аккаунте экс-солистки группы "ВИА Гра" поклонники засыпали ее комплиментами и поблагодарили за выступление.

"Вы зажгли", "До сих пор под впечатлением", "Секси бамбина", "Нежная и красивая", "Это просто бомба!", "Космическая женщина", "Вы самая прекрасная и душевная певица", "Ветрено однако", "Бомба, а не женщина", "Почему тебе так нравиться петь полуголой?", "Шикарная, все красивее и красивее", – написали в Инстаграм Брежневой.

Ранее Вера Брежнева и Константин Меладзе оказались в центре скандала. По слухам, у продюсера роман с молодой солисткой группы "ВИА Гра". Брежнева долгое время защищала мужа, а потом взорвалась и резко ответила всемподписчикам.