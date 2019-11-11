Жена Константина Меладзе обнажила тело на сцене премии "Золотой Граммофон 2019"

Вера Брежнева показала в социальных сетях беременный живот. На фото экс-солистка группы "ВИА Гра" позирует в ресторане, обняв сзади округлившуюся подругу.

"С – Счастье", – коротко подписала Брежнева.

Фото было сделано в Санкт-Петербурге, где вчера проходила премия "Золотой Граммофон". Супруга Константина Меладзе исполнила песню "Люди любите друг друга", появившись перед зрителями в серебристом лифчике и юбке.

"Самая красивая и нежная", "Ее красота спасет мир", "Нежная", "Вера, вы красотка! Ваши тяжелый труд, который вдохновляет нас всех работать над собой, не ссылаясь на загруженность и детей!", "Пели вчера нереально", - оценили в Сети выступление артистки.

Недавно Вера Брежнева взорвалась из-за слухов об измене Константина Меладзе. В комментариях в Инстаграм девушка жестко ответила подписчикам.