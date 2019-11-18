Эпатажную танцовщицу умоляют не худеть

Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала своих поклонников снимком роскошного тела. На фото балерина позирует в откровенном боди перед зеркалом. На виду оказываются бедра блондинки, а соски просвечивают сквозь тонкую ткань.

В Инстаграм фигуру Волочковой не оценили. Балерину сравнили с "пловчихой на пенсии" и "грузчиком в порту". Кто-то из комментаторов поинтересовался, не собирается ли знаменитость на чемпионат по бодибилдингу.

Неравнодушные к талантам Анастасии Волочковой переживают, что звезда очень похудела. Они умоляют балерину побольше есть и намекают, что звезда может быть больна анорексией.

"Ммм видно все", "Какая ужасная фигура, не как у балерин...", "Хватит позориться", "Не худейте больше, прошу вас! Переживаю за ваше здоровье!", "Плечи у вас, как у грузчика в порту", "Похудела и стала очень похожа на свою маму", "Ужаснее фигуры только маникюр", "Фигура плавчихи на пенсии", "Ооо, как заводит!", "На анорексию смахивает", "Сегодня чемпионат по бодибилдингу?" – оценили фото в Инстаграм Волочковой.

До этого Анастасия Волочкова сняла для своих поклонников видео в постели. Волочкова пожелала всем хорошего дня и сказала, что "находится в предвкушении своей премьеры", которая состоится на днях.

Ранее Анастасия Волочкова снялась в трусах-шнурочках и раздвинула ноги перед лицом мужчины.