Актриса сняла лифчик и раздвинула ноги

Мирослава Карпович проснулась знаменитой после выхода сериала "Папины дочки". В ситкоме актриса играла школьницу, сейчас же девушке уже 33 года. Несмотря на то, что Карпович мало снималась после выхода "Папиных дочек", за ее жизнью в социальных сетях продолжают следить сотни тысяч поклонников.

В Инстаграм Карпович не стесняется выкладывать сексуальные фотографии в купальниках, коротких шортах или совсем без белья.

На одном из снимков Мирослава Карпович продемонстрировала шикарную растяжку, растянувшись между двумя стульями. Тогда брюнетку сравнили с Анастасией Волочковой.

После съемок в "Папиных дочках" актриса сыграла несколько ролей в полнометражных фильмах, но вернуть былую славу ей не удалось.

В Инстаграм красотка часто выкладывает фото и видео с мужчиной, но не раскрывает подробности своей личной жизни. Раньше ей приписывали романы с музыкантами Сергеем Лазаревым и Егором Кридом.

Поклонники от горячих фото Мирославы Карпович в восторге. Они восхищаются стройной фигурой актрисы, ее натуральной красотой и сексуальностью.

"Затейница", "Какая же красивая", "Все горячее и горячее становишься", "Выросла девочка", "Ты бомба", "Какая прелесть", "Оболденная", "Мадонна, не меньше", "Секски", "Очень горячая вы", "Тигрица", "Идеально", "Просто космос", "Очень эффектно", – хвалят Карпович в социальных сетях.

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