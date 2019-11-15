Звезда "Дома-2" снялась в обтягивающем костюме

Алена Водонаева показала свою располневшую фигуру. Объемные формы знаменитость "заработала" на отпуске в США, где питалась вредной едой, сладким и мучным. В итоге из-за неправильного рациона тело Водонаевой стало выглядеть сочнее, но сама она признается, что больше не будет доводить себя до такого состояния.

На фотосессии Водонаева позировала в обтягивающих шортах, топе и с резиновым мячом в руках. Экс-участница "Дома-2" то развлекалась с ним у теннисной сетки, то поместила его между раздвинутых ног.

"Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров",

– рассказала Водонаева.

В комментариях часть пользователей отметили, что такой знаменитость не видели никогда, другая часть подписчиков считает, что даже с лишними килограммами Водонаева выглядит потрясающе.

"Нормальная попа", "Ничего жирного, все хорошо", "Вам очень идут такие формы", "Очень секси, тебе и так хорошо", "Меня эти фото очень заводят и возбуждают", "Спасибо за разврат", "Сочная фигурка", "Все как надо, худеть не стоит", "Какая аппетитная", – оценили фигуру Водонаевой в Инстаграм.

Ранее "Утро" показало, как изменились звезды "Дома-2" после пластики и экстремального похудения.