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Ведущая "Дома-2" снялась в нижнем белье

"Шикарно": ведущая "Дома-2" снялась в нижнем белье
Юлия Ефременкова. Фото: instagram.com/efremenkovvva
Звезда телепроекта оголилась после болезни

Юлия Ефременкова порадовала поклонников откровенным снимком. На фото ведущая "Дома-2" позирует в красном лифчике, мини-шортах и халате. Поклонники в комментариях восхищаются формами телезвезды и признают, что очень возбуждаются, когда смотрят на нее.

Также в Сети поинтересовались здоровьем девушки. Недавно за границей звезда попала в больницу  из-за сильных болей в животе и высокой температуры. Звезда успокоила всех подписчиков и сообщила, что уже вернулась из больницы.

Теперь же поклонники переживают из-за молодого человека Ефременковой. Мужчина, который является участником проекта, не всегда бывает доволен сексуальными снимками своей возлюбленной.

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Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva)

"Шикарно", "Красоточка", "Какая красотка", "Обворожительная", "Шикарно выглядишь", "Сногшибательно", "Очень возбуждает", "Мондезир не против, что ты в пижаме фото выставила? А то он агрессивен, боюсь поколотит тебя", "Вам сейчас главное поправиться", – написали в Инстаграм Ефременковой.

Ранее "Утро" рассказывало о страшных смертях участников "Дома-2".

Дарья ПЕТРОВА

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