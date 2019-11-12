Звезда телепроекта оголилась после болезни

Юлия Ефременкова порадовала поклонников откровенным снимком. На фото ведущая "Дома-2" позирует в красном лифчике, мини-шортах и халате. Поклонники в комментариях восхищаются формами телезвезды и признают, что очень возбуждаются, когда смотрят на нее.

Также в Сети поинтересовались здоровьем девушки. Недавно за границей звезда попала в больницу из-за сильных болей в животе и высокой температуры. Звезда успокоила всех подписчиков и сообщила, что уже вернулась из больницы.

Теперь же поклонники переживают из-за молодого человека Ефременковой. Мужчина, который является участником проекта, не всегда бывает доволен сексуальными снимками своей возлюбленной.

"Шикарно", "Красоточка", "Какая красотка", "Обворожительная", "Шикарно выглядишь", "Сногшибательно", "Очень возбуждает", "Мондезир не против, что ты в пижаме фото выставила? А то он агрессивен, боюсь поколотит тебя", "Вам сейчас главное поправиться", – написали в Инстаграм Ефременковой.

Ранее "Утро" рассказывало о страшных смертях участников "Дома-2".