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Пиар или страстный роман: что скрывают ведущие "Дома-2"

Ольга Орлова и Влад Кадони. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Ольга Орлова и Влад Кадони. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Орлова и Кадони часто ведут себя как влюбленные, но парой себя так и не объявили

Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2" весной 2017 года. На проекте сразу несколько участников проявляли к ней симпатию, но вот уже полгода пользователям социальных сетей не дают покоя ее странные отношения с коллегой по шоу Владом Кадони.

В Инстаграм Орлова и Кадони часто выкладывают совместные снимки, которые показывают, что между знаменитостями сложились довольно близкие отношения. То Влад обнимает Ольгу сзади, то она прижимается к коллеге и закидывает на него голые ноги.

В эфирах ведущие "Дома-2" также намекают на возможный роман. Кадони и Орлова не стесняются флиртовать на публике и говорить о возможной беременности девушки. Также ведущий признавался, что не может сосредоточиться на работе, когда видит экс-солистку группы "Блестящие" в сексуальном наряде.

Возможно, между коллегами действительно страстный роман или все происходящее грамотный пиар-ход: каждое совместное фото ведущих "Дома-2" вызывает ажиотаж в Интернете.

"Вы очень милые", "Замечательная пара", "Идеальная пара", "Орлова все время наваливается на него, точно вместе", "вы пара иди друзья?", "Молодец, что приударил за Ольгой", – пишут под совместными снимками звезд.

Пока же пара отношения не подтверждает. Как пишет VistaNews, влюбленные не хотят съезжаться из-за того, что Орлова привыкла жить одна. По версии журналистов, знаменитость давно обходится без мужчины, а дом ее заполнен собаками. Из-за этого она не может решиться на серьезные отношения.

Действительно, пока Ольга Орлова предпочитает не только жить, но и отдыхать в одиночестве. Недавно ведущая "Дома-2" показала сексуальное тело в микрокупальнике на пляже.

Дарья ПЕТРОВА

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