Экс-солистку группы "Блестящие" назвали самой красивой женщиной России

Ольга Орлова поделилась очередной фотографией из отпуска. Девушка отдыхает в ОАЭ, где часто позирует в купальниках и сексуальных нарядах. В этот раз звезда телестройки снялась в бассейне в ярком бикини, который едва прикрывает ее прелести.

Несмотря на то, что Орлова, по ее словам, потолстела в отпуске, на фото это совершенно не видно. Поклонники продолжают заваливать ее комплиментами и даже называют "самой красивой женщиной России".

Стройная фигура ведущей "Дома-2" многим не дает покоя. Часть подписчиков упрекают Ольгу в использовании фотошопа. Они уверены, что для фото знаменитость втянула живот, а кто-то даже не досчитался у красотки нескольких ребер.

"Секси-ягодка, хочу тебя", "Бомбическая", "А живот то втянула", "А теперь можно выдохнуть", "Втянула пузо", "Зачем так неестественно втягивать живот, что аж ребра выпирают", "С ребрами что-то странное", "Вы идеальна", "Ольга самая красивая женщина России", "Неприлично красиво так выглядеть", "Фотошоп видно", – оценили снимок в Инстаграм Орловой.

Ранее Ольга Орлова засветила соски на пляже.