Ведущую "Дома-2" разнесли за пение на английском языке

Ольга Бузова много времени проводит на репетициях. Во время одной из них звезда так увлеклась процессом, что снесла стеклянную ширму, стоявшую позади нее. Звезда своей неуклюжести, похожи, не стесняется и признает, что с ней такое случается часто.

"Все, кто со мной знаком, знают, что все углы столов, стеклянные двери, лестницы – мои", – написала Бузова.

Видео со своей неудачей Бузова выложила в Инстаграм. В ролике слышно, что ведущая "Дома-2" поет на английском. Поклонники не оценили произношение знаменитости и жестко раскритиковали звезду, написав, что испытывают чувство стыда за нее.

Также в Интернете появилась версия, что Бузова готовится к "Евровидению", поэтому и начала петь на английском.

"Едем на "Евровидение"?", "На Евровидении опустит Россию на дно", "Какой стыд", "Зачем так позориться?", "Какое уродское произношение английского, спасите мои уши!", "Полный ужас, еще и ругается", "Петь не дано", "Фрик, а не певица", "Такая несексуальная", – высказались разочарованные подписчики.