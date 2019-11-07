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Водонаева показала мокрую киску

Водонаева показала мокрую киску
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗвезду "Дома-2" оплодотворили после секса с ребенком
Экс-участница "Дома-2" сняла видео в ванной

Алена Водонаева засняла похождения своего кота. Огромный мейн-кун по кличке Эскобар залез в унитаз лапами и пил оттуда воду.

"Что опять такое? Почему ты там пьешь воду? Ну как тебе не стыдно?" – говорит Водонаева, снимая киску.

Необычный черный кот появился у Алены Водонаевой несколько лет назад. Сама она признается, что никогда не видела таких умных животных. С Эскобаром у звезды "Дома-2" сложились особые отношения: они вместе спят, а наутро мейн-кун будит хозяйку.

Водонаева, неравнодушная к кошкам, и для себя выбирает такой образ. Недавно на одной из вечеринок красотка появилась в леопардовом наряде с ушками и раскрашенным лицом.

"Нереальная красота", "Образ очень идет", "Слюни потекли", "Роскошно выглядите", "Так и хочется потрогать", "Секс-бомба", – оценили образ подписчики Водонаевой в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказывало о самых страшных смертях участников "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА

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