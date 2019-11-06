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Джигарханян бежит в США

Джигарханян бежит в США
Фото: www.globallookpress.com
Артист готов отказаться от жизни в России

Похоже, отношения Степана Джигарханяна и его возлюбленной Ольги Казаченко трещат по швам. Пока девушка пытается отойти от стресса из-за телепередач, сын артиста сбежал в США. Любовницу Джигарханян звал с собой, но блондинка пока не готова к переезду.

Ольгу, бывшую супругу Вадима Казаченко, в России удерживают родители и ребенок.

"Я не знаю, что нас со Степой ждет в дальнейшем, но пока меня все устраивает. С любимым мы постоянно на связи. Но уехать в США я не могу: у меня здесь ребенок, родители. Если уезжать в Америку, то только всем вместе",

цитирует слова Ольги "Собеседник".

Отношения сына Армена Джигарханяна осложняют и завистники. Например, некая женщина рассказала в эфире передачи "Пусть говорят" о своих отношениях со Степаном, чем довела Ольгу Казаченко до шокового состояния.

"Люди всеми силами пытаются помешать нашим чувствам со Степаном: скомпрометировать, наговорить каких-то бредней. <…> Стресс был сильный, естественно. Меня травят тетками, которые рассказывают какую-то чушь. Они унижают меня, лезут в наши отношения со Степой",

– добавила Ольга.

Также девушка рассказала, что ежедневно сталкивается с травлей в социальных сетях. Казаченко старается не обращать внимания на сообщения недоброжелателей, тем более что Степан Джигарханян ее во всем поддерживает.

Напомним, сын Армена Джигарханяна и бывшая супруга Вадима Казаченко познакомились на съемках одной из тв-передач. 

Дарья ПЕТРОВА

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