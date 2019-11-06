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Ведущая "Дома-2" вывалила грудь в ресторане

Ведущая
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Дерзкая и опасная": Водонаева зажгла эротикой на вечеринке
Бывшая солистка группы "Блестящие" открыла декольте

Ольга Орлова призналась, что за три дня своего отдыха в ОАЭ набрала три килограмма. Изменения в весе, похоже, ничуть не беспокоят звезду телешоу – она по-прежнему предпочитает надевать открытые наряды. На последней фотографии знаменитость сидит в ресторане в сексуальном наряде. Немаленький бюст Орловой практически вываливается из глубокого декольте.

"Заключительный вечер перед вылетом домой... Три дня – три кило. У всех так же, или у меня есть повод для волнения?" – обратилась Орлова к подписчикам в Инстаграм.

Поклонники в социальных сетях ведущую "Дома-2" утешают. По их мнению, она выглядит прекрасно, а лишние килограммы сделали ее только лучше. В Сети уверены, что при желании артистка быстро вернется в прежнюю форму.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

"Округлилась и похорошела", "Ты дюймовочка!", "Вам точно не стоит волноваться. Выглядите отдохнувшей", "Красиво, очень-очень красиво!", "Декольте бомба", "Просто идеал", "Как красят эти 3 кило", "А зачем так нажираться-то?" – высказались под снимком Орловой подписчики.

Ранее "Утро" рассказало о самых страшных смертях на телепроекте "Дом-2".

Дарья ПЕТРОВА

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