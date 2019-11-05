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"Как у девочки": звезда "Дома-2" засветила соски

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Орлова показала пикантный снимок

Ведущая скандального телепроекта сейчас отдыхает в ОАЭ, поэтому в социальных сетях девушки появляется все больше откровенных фото. На одном из них звезда позирует в купальнике стоя в воде. В глаза сразу бросается пикантная деталь – сквозь тонкую ткань лифчика выступают соски красотки.

Фото сексуальное ведущей "Дома-2" не оставили без внимания не только мужчины, но и женщины. Эвелина Бледанс при виде Орловой не смогла сдержать эмоций и написала: "Ааааа. Хочу тебя!".

Мужчины под фото Орловой признались, что она стала их сексуальной фантазией еще в 90-е и остается ей до сих пор.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

"Как были предметом моих подростковых фантазий в далёкие 90-е, так и остались", "Тело, как у молодой девушки", "Фигурка прямо, как у 18-ей девочки", "Оля, вы классно выглядите, очень красиво!", "Вы как вино с годами только лучше становитесь", "Огнеопасно", "Выпала чашечка из бюста купальника", – написали под фото Ольги Орловой в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказала о страшных смертях участников "Дома-2".

Дарья ПЕТРОВА
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