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Бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева поделилась своим фото с празднования Хеллоуина. Модель и телеведущая предстала перед поклонниками в прозрачном леопардовом костюме, под который надела черное боди.
Кое-кто из поклонников сравнил Алену с милой кошечкой, а кто-то решил, что она – настоящая львица.
"Как же я обожаю эту женщину-кошку", "Какая киса) Алена, вы в последнее время стали прям очень женственной) Безумно нравитесь)", "кис-кис", "Настоящая секс бомба", "Ведьма", "Все лучше и лучше!!!", "Ну какая Львица прекрасная", –
написали восторженные обожатели на страничке звезды в Instagram.
Впрочем, некоторым подписчикам провокационный образ Водонаевой не понравился, однако они остались в абсолютном меньшинстве:
"На черта похоже", "Как усы гусара над губой", "Хоть пригодились твои усы".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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