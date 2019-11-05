Диву сравнили с популярной киногероиней

Бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева поделилась своим фото с празднования Хеллоуина. Модель и телеведущая предстала перед поклонниками в прозрачном леопардовом костюме, под который надела черное боди.

Кое-кто из поклонников сравнил Алену с милой кошечкой, а кто-то решил, что она – настоящая львица.

"Как же я обожаю эту женщину-кошку", "Какая киса) Алена, вы в последнее время стали прям очень женственной) Безумно нравитесь)", "кис-кис", "Настоящая секс бомба", "Ведьма", "Все лучше и лучше!!!", "Ну какая Львица прекрасная", –

написали восторженные обожатели на страничке звезды в Instagram.

Впрочем, некоторым подписчикам провокационный образ Водонаевой не понравился, однако они остались в абсолютном меньшинстве:

"На черта похоже", "Как усы гусара над губой", "Хоть пригодились твои усы".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.