Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Какая киса": Водонаева покрасовалась в прозрачном костюме

Алена Водонаева. Фото:instagram.com/alenavodonaeva
Диву сравнили с популярной киногероиней

Бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева поделилась своим фото с празднования Хеллоуина. Модель и телеведущая предстала перед поклонниками в прозрачном леопардовом костюме, под который надела черное боди. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Кое-кто из поклонников сравнил Алену с милой кошечкой, а кто-то решил, что она – настоящая львица.

"Как же я обожаю эту женщину-кошку", "Какая киса) Алена, вы в последнее время стали прям очень женственной) Безумно нравитесь)", "кис-кис", "Настоящая секс бомба", "Ведьма", "Все лучше и лучше!!!", "Ну какая Львица прекрасная", –

написали восторженные обожатели на страничке звезды в Instagram.

Впрочем, некоторым подписчикам провокационный образ Водонаевой не понравился, однако они остались в абсолютном меньшинстве:

"На черта похоже", "Как усы гусара над губой", "Хоть пригодились твои усы".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Обложили со всех сторон: Таллин блокирует российские корабли и самолеты

Эстонские власти демонстрируют собственное непостоянство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей