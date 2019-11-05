Знойная брюнетка элегантно присела на корточки

Виктория Романец любит радовать своих поклонников сногсшибательными фотосессиями. Звезда гордится своей стройной фигурой и не устает демонстрировать ее в разных ракурсах. Ради эффектного снимка Романец порой даже "забывает" надеть белье.

На своей страничке в Instagram Виктория опубликовала фотографии в серебристом платье в обтяжку, с открытой спиной и гигантским разрезом, который не оставил сомнений: трусиков на модели нет.

"Твои фоточки огонь", "вы красотка !!", "Дерзко выглядишь", "Шикарная", "Роскошная", "Платье прям струится", "Бомба",

– подписчики Виктории были в полном восторге (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

На днях Романец похвасталась новым автомобилем.