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Звезда "Дома-2" выпятила ягодицы и забыла про белье

Звезда
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Знойная брюнетка элегантно присела на корточки

Виктория Романец любит радовать своих поклонников сногсшибательными фотосессиями. Звезда гордится своей стройной фигурой и не устает демонстрировать ее в разных ракурсах. Ради эффектного снимка Романец порой даже "забывает" надеть белье.

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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

На своей страничке в Instagram Виктория опубликовала фотографии в серебристом платье в обтяжку, с открытой спиной и гигантским разрезом, который не оставил сомнений: трусиков на модели нет.

"Твои фоточки огонь", "вы красотка !!", "Дерзко выглядишь", "Шикарная", "Роскошная", "Платье прям струится", "Бомба",  

–  подписчики Виктории были в полном восторге (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

На днях Романец похвасталась новым автомобилем.

Валентина МАЙОРОВА
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